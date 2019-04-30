ЦИК объявил результаты выборов президента Украины (видео)

30 апреля 2019 г. 13:25
Источник: УНИАН
188 просмотров

Центральная избирательная комиссия Украины провела заседание, на котором объявила официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.

Как сообщалось, по данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский.

В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов.

 

Видео: 

LIVE | ЦВК. Офіційне оголошення результатів виборів

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.