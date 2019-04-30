ЦИК объявил результаты выборов президента Украины (видео)

Центральная избирательная комиссия Украины провела заседание, на котором объявила официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Как сообщалось, по данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский.
В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов.