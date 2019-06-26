 

ЦИК определила порядковые номера партий в избирательном бюллетене

26 июня 2019 г. 15:54
Источник: УНИАН
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Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Соответствующую процедуру ЦИК провела сегодня на заседании.

По результатам жеребьевки, размещение названий политических партий в бюллетене для голосования, будет выглядеть следующим образом:

1. "Оппозиционный блок"

2. "Сила и честь"

3. ВО "Батькивщина"

4. "Патриот"

5. "Сила людей"

6. "Оппозиционная платформа - За життя"

7. Партия зеленых Украины

8. ВО "Факел"

9. "Объединение "Самопомич"

10. "Европейская Солидарность"

11. "Украинская стратегия Гройсмана"

12. "Гражданская позиция"

13. "Социальная справедливость"

14. "Слуга народа"

15. "Сила права"

16. "Радикальная партия Олега Ляшко"

17. "Партия Шария"

18. "Голос"

19. "Независимость"

20. Аграрная партия Украины

21. ВО "Свобода"

В настоящее время в заседании ЦИК объявлен перерыв, во время которого будет сформировано постановление о проведении жеребьевки, а после - подписано членами Центризбиркома.
 

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