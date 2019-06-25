ЦИК отказала в регистрации Литвину

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля бывшему спикеру Верховной Рады Владимиру Литвину, который баллотировался в ОИО №65 в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии по результатам заседания 24 июня.

"Отказано в регистрации 26 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Также ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины видеоблогеру Анатолию Шарию, включенному в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее ЦИК повторно отказала в регистрации беглому нардепу Александру Онищенко.

Также Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов - Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого.

Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, а также партии Михаила Саакашвили.