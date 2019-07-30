ЦИК приняла протоколы из всех 199 округов

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30 июля 2019 г. 12:05
Источник: Левый берег
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Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на выборах в Верховную Раду всех 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Фейсбук.

"30 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятие и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК №69 (Закарпатская область).

Также ЦИК приняла протоколы ОИК №18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный". В то же время, Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК № 127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Напомним, вчера. 29 июля, Центризбирком признал избранными на внеочередных выборах в Раду первых 35 народных депутатов.

 

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