 

ЦИК утвердила результаты выборов в Раду по партийным спискам

03 августа 2019 г. 19:40
Источник: Левый берег
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Центральная избирательная комиссия в субботу, 3 августа, утвердила результаты выборов в Раду по партийным спискам.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила, что "Слуга народа" получила 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17.

225 депутатских мандатов распределены между партиями, преодолевшими на выборах избирательный барьер в 5% голосов.

"Слуга народа" получила 43,16% голосов (6,3 млн избирателей), "Оппозиционная платформа" - 13,05% (1,9 млн), "Батьківщина" - 8,18% (1,19 млн), "Европейская солидарность" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тыс).

Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

За прошедшие по итогам выборов в парламент партии проголосовали 11,5 млн избирателей из 14 млн голосовавших всего (явка составила 49,2%).

Избирательная квота (количество голосов избирателей, оказавшееся необходимым для получения одного депутатского мандата) составила 50 882 голоса.

В течение 5 дней ЦИК должен официально обнародовать результаты выборов в парламентской газете "Голос України" и правительственной - "Урядовий кур'єр".

После этого избранные парламентарии обязаны в 20-дневный срок предоставить комиссии документ об увольнении с должности, несовместимой с депутатским мандатом, чтобы быть зарегистрированными.

Ранее ЦИК признал избранными 191 из 199 депутатов, победивших в одномандатных округах. Таким образом, всего комиссии осталось установить результаты выборов в 8 мажоритарных округах. Для этого у ЦИКа есть время до 5 августа включительно.

 

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