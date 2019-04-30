ЦИК заявила о готовности к досрочным выборам в Верховную Раду

30 апреля 2019 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение.

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге во вторник, 30 апреля.

Слипачук отметила, что до парламентских  выборов необходимо решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.

"В случае, если соответствующее решение будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены. По законодательству у нас есть вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут значительно проблемнее, чем на уровне президентских. Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", - подчеркнула глава ЦИК.

Отметим, парламентские выборы запланированы на октябрь этого года.

Напомним, сегодня ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов.

 

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