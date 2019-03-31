День выборов: в полицию поступило 13 заявлений о нарушениях на Харьковщине

31 марта 2019 г. 11:34
47 просмотров

В Харьковской области в день выборов, 31 марта, в полицию поступило 13  сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Фейсбук.

По его словам, вся информация о нарушениях должным образом фиксируется и проверяется правоохранителями.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка на улицах и избирательных участках.

«Сегодня утром состоялось селекторное совещание под председательством 1-го заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Руководство МВД еще раз акцентировало на том, что полиция будет реагировать на любые сообщения о нарушениях избирательного законодательства», - написал Бех.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.