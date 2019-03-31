День выборов: в полицию поступило 13 заявлений о нарушениях на Харьковщине

В Харьковской области в день выборов, 31 марта, в полицию поступило 13 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Фейсбук.

По его словам, вся информация о нарушениях должным образом фиксируется и проверяется правоохранителями.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка на улицах и избирательных участках.

«Сегодня утром состоялось селекторное совещание под председательством 1-го заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Руководство МВД еще раз акцентировало на том, что полиция будет реагировать на любые сообщения о нарушениях избирательного законодательства», - написал Бех.