Депутат Онищенко подал документы в ЦИК

15 июня 2019 г. 12:34
Источник: УНИАН
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Внефракционный народный депутат Александр Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире 5 канала.

По словам Бернацкой, в предоставленном пакете документов Онищенко указал, что был делегирован от Украины принимать участие в спортивных турнирах по конному спорту, из-за чего не находился в стране в течение 5 лет подряд.

В комиссии собираются рассмотреть документы Онищенко и принять решение о его регистрации на мажоритарном избирательном округе.

Отметим, ранее Онищенко планировал вернуться в Украину для участия в судебном процессе против себя.
 

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