До выборов - две недели. Харьков - один из лидеров по нарушениям

18 марта 2019 г. 17:18
Автор: Наталья Белокудря
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С начала избирательной кампании харьковские полицейские зарегистрировали 120 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах президента Украины".

Составлены 2 админпротокола, материалы зарегистрированы должным образом, проводятся проверки:

Ольга Грабарь, главный специалист отдела коммуникации полиции Харьковской области

На сьогодні відкрито 12 кримнальних проваджень, складено 2 адмінпротокола. За 80 заявами порушень законодавства не виявлено, йдуть перевірки. Найчастіше громадяни повідомляють про пошкодження рекламних щитів кандидатів у Президенти України, а також порушення розміщення правил агітаційної інформації, як правило, на білбордах відстуня інформація про замовника, установу, яка здійснила друк та тираж, а також осіб, які здійснили випуск

Среди свежих нарушений - приглашения на митинг за деньги. Через интернет всех желающих приглашали, обещали 150 гривен за участие в митинге.

О нарушении сообщили наблюдатели общественной сети "Опора", зарегистрировано нарушение в Шевченковском отделе полиции.

Также в Первомайский отдел полиции обратился житель города Первомайский, доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины. Он рассказал, что в помещении школы председатель избирательного участка отказал ему в регистрации в журнале посетителей и отказался называть дату следующего заседания УИК, во время разговора выражался нецензурной бранью в сторону заявителя.

 

Видео: 

До выборов - две недели. Харьков - один из лидеров по нарушениям - 18.03.2019

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