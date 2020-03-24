На довыборах в Раду в округе №179 победила Юлия Светличная - ЦИК

Экс-глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду по округу №179.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Результаты голосования Центризбирком утвердил на своем заседании во вторник, 24 марта.

Как отмечается, соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.

"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года, образование высшее, исполнительный директор общественной организации "Единство и развитие", проживает в Харькове, беспартийнaя, самовыдвижение", - сказано в сообщении.

Всего в выборах участвовали 37 кандидатов.

По данным ЦИК, за Светличную отдали голоса 77,54% избирателей, те.е 30 194 человека.

Виктория Пташник из "Европейской солидарности", которая избиралась по тому же округу, заняла второе место. Она получила только 7,91% голосов (3 081 человек).

Третье место заняла однофамилица Светличной, кандидатура которой на данных выборах набрала 2,46% голосов.

Напомним, ранее в округе №179 на выборах в Раду в июле 209 года был избран Алексей Кучер, который в ноябре 2019 года был назначен главой ХОГА после Светличной.