«Это всё не правда, это всё сделано за наши деньги», - жители Салтовки жалуются на листовки с присвоением депутатом их работ

Листовки сомнительного агитационного характера стали получать жители домов в Киевском районе. В них, по словам Елены Собиной, речь идет о некоторых выполненных видах работ конкретным депутатом, а именно Александром Грановским. Местных это не на шутку возмутило, ведь большую часть присвоенных работ, по словам Собиной, они делали за свой счет.

Елена Собина, местная жительница

Мы не видели и не знали этого депутата до тех пор, пока не стали выборы - это ж не честно и все возмущены люди до слёз, ничего не делал. Мы своим трудом - цветы сажали, клумбы делали и вдруг всё это он себе присвоил.

Михаил Гольденберг, помощник нардепа А. Кирша

Ну, мы с вами прекрасно знаем, скажем, так и я как человек, который работает в этой сфере, что чтобы сделать ремонт в 2018 году, нужно было его включить в титульные списки ремонта ещё в 2017 году. Естественно меня люди спрашивали, а как он мог это сделать в 18 году, если его здесь не было ни в 17 году, ни в 18 году, как вы видели с бордов. Да? Люблю Харьков.

Кроме присвоения, в конце листовки жирным шрифтом указано, что якобы другой нардеп Александр Кирш никакого отношения к данному округу и проведенным работам на нем, не имеет.

Нина Ткаченко, местная жительница

Представьте 50 гривен за газ два человека и муж Чернобылец и 282 гривны - это разница? Мы обратились лично к Александру Викторовичу Киршу и он нам всем прислал ответы был сделан пересчет. Кирш во многом участвовал и землю привозил и мусорные поставил, помог вот эту решетку поставить. Вот эта щитовая была ужасная, жалко, что это - помог.

В другом доме по улице Натальи Ужвий в аналогичных листовках указаны вещи, которых вообще не было. Например - заменены почтовые ящики, которых никто в действительности не менял, или же скамейки, которых у этого подъезда просто нет.

Виктория Литвиненко, местная жительница

Это всё не правда, это всё сделано за наши деньги. Вот ремонт входных групп подъездов - это делали в прошлом году за наши деньги, ЖЭК делал, установка светодиодных лампочек - это тоже делал ЖЭК за наши деньги, капитальный ремонт асфальтного покрытия, это да, это делали, город делал. Установка пандуса в подъезде первом это вообще люди делали в 15 году.

Неожиданно во время съемки появилась глава администрации района, впрочем, четкого ответа, причастна ли она к распространению таких странных агитационных листовок - женщина не дала. Отказалась лишь тем, что ее подписи там нет.

- Здесь, что стоит моя подпись? - Ну, они же разосланы кем-то? - Я ж не знаю, кем разосланы, девушка. - Ну а вы кто? Подождите, здесь подписано "Администрация района". - Я вам, что пришла сюда интервью давать? Я не знаю, что вам сказали, ещё раз и не надо меня снимать. - Не трогайте камеру. - Не надо меня снимать.

В то же время юристы говорят, что найти распространителя таких листовок действительно сложно, впрочем, если в такой контрагитации есть чья-либо подпись, например как на этой "Администрация района", они должны сделать хоть какое-то опровержение.

Евгений Мельниченко, юрист

Она должна сама бежать впереди всех кандидатов в правоохранительные органы и говорить о том, что подделываются документы от её имени в целях агитации. Если она это не делает, то у правоохранителей должен быть такой вопрос почему человек, которого это затрагивает и чтобы администрация района она не делает ничего для того, чтобы опровергнуть это.

В пресс-службе Александра Грановского заверили, что никакого отношения к данным листовкам они не имеют. Говорят, что вся их агитационная полиграфия у них выпускается только на законных основаниях. Более того, по их словам это не первая попытка распространения фейковых листовок от имени этого народного депутата.