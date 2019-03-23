Избирательные комиссии взяли под круглосуточную охрану

23 марта украинская полиция взяла под охрану все избирательные комиссии для обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса.

Об этом сообщил в субботу Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Как рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений, с сегодняшнего дня правоохранители взяли под охрану все избирательные комиссии. Всего их - 199.

«Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», - отметил Фацевич.

По его словам, сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, а уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий после перемещения бюллетеней к ним.

Также Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 9 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также он добавил, что всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства.

Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании.

Также полицейские составили 606 административных протоколов.