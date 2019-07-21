 

Избирательные участки на Харьковщине открыты, два - с задержкой

21 июля 2019 г. 8:33

С незначительной задержкой открылись два участка, расположенные в Немышлянском районе и в Змиеве Харьковской области. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Напомним, что на территории области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД.

Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами комиссий.

 

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