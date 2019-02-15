Как сделать доступной покупку квартиры для молодой семьи

15 февраля 2019 г. 18:53
Автор: Виталий Лабскир
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Изменения в системе ипотечного кредитования позволят молодым семьям приобрести собственное жилье. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с молодежью.

По словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, существует ряд проблем, с которыми сталкивается молодежь, когда хочет приобрести собственное жилье. Основными трудностями являются высокие проценты по ипотечным кредитам, большой первый взнос и краткосрочное ипотечное кредитование. Народный депутат убеждена, что нужно изменить кредитную политику Национального банка. Чтобы создать условия, при которых украинцы смогут спокойно возвращать кредит.

Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:

Якщо, наприклад, приймається закон про іпотеку без першого внеску, але під страхування ризиків. Друге – від 15 років і більше кредит, і що можна виплачувати спокійно, і не руйнувати родинний бюджет. І третє – це 3% річних, для того, щоб ми мали можливість реально повертати ці гроші і не руйнувати фінанси родини.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что именно предложенный ею пошаговый план сможет решить проблемы кредитования и позволит молодым семьям приобрести собственное жилье.

 

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Как сделать доступной покупку квартиры для молодой семьи - 05.02.2019

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