Кандидат от «Слуги народа» оказался бизнес-партнером семьи Зайцевой, осужденной за смертельное ДТП в Харькове®

Бизнес-партнер семьи Елены Зайцевой, насмерть сбившей пешеходов в Харькове, попал в списки партии «Слуга народа». Друг семьи виновницы в смерти пятерых человек Евгений Пивоваров будет баллотироваться по 175 округу в Харьковской области. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на реестры юридических лиц.

Известно, что Евгений Пивоваров является соучредителем предприятия ООО «Тайфун 2000» (код ЕГРПО 30990063), которое специализируется на производстве продуктов питания. Также соучредителями этой компании являются Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО «Тайфун 2000»). Известно, что люди с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья Елены Зайцевой.

Отметим, ДТП, связанные с фамилией Зайцевых, происходили не единожды. Так, Василия Васильевича Зайцева, по информации журналистов, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лишили водительских прав.

Известно также, что «Тайфун 2000» – не единственное, что связывает Пивоварова с этой семьей.

Так, кандидат-мажоритарщик является соучредителем ООО «Капсулар» (ЕГРПО 38128375), которое по документам тоже занимается производством продуктов питания и в котором среди учредителей также значится Андрей Васильевич Зайцев.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в VolkswagenTouareg, который тронулся на желтый. В результате ДТП на месте погибли пять человек – 46-летняя Алла Сокол и ее 19-летняя дочь Анастасия, 27-летний Александр Евтеев, 28-летняя Нина Кобысева и 46-летняя Наталья Умаева. Еще семь получили травмы различной степени тяжести. Одна из травмированных, 24-летняя Диана Берченко, родственница погибшего Александра Евтеева, умерла в больнице через восемь дней. Зайцеву суд признал виновной и приговорил к максимальному сроку – 10 лет лишения свободы.