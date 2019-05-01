Кернес прокомментировал победу Зеленского на президентских выборах

Победу Владимира Зеленского на президентских выборах прокомментировал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Как сообщает UA Харьков, Кернес поздравил новоизбранного Президента с уверенной победой на выборах президента Украины.

Мэр Харькова отметил, что знает Зеленского лично и верит, что с новым главой государства работать будет легко всем.

«Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне - всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда», - сказал Харьковский городской голова», - сказал харьковский мэр.

Как сообщалось, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов Президента Украины. По данным обработки 100% протоколов, на президентских выборах победил Владимир Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.