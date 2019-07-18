На Харьковщине кандидаты пытаются "подкупить" пенсионеров медикаментами

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, полицейские зарегистрировали 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Так, 17 июля следователем было открыто уголовное производство по ст. 157 УК Украины по факту обращения 16 июля доверенного лица кандидата в народные депутаты ВР. Она заявила, что неизвестные в Новобаварском районе распространяют газеты, в которых размещена недостоверная и компрометирующая информация относительно кандидата в нардепы.

В Краснокутский ОП поступило заявление от председателя Пархомовского сельского совета. Он рассказал, что к нему обратились местные жители и сообщили о том, что неизвестные почтой пересылают пакеты неизвестного происхождения. При осмотре пакета полицейские установили, что они содержат медицинские препараты и лист бумаги с изображением кандидата в народные депутаты . Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 160 УК Украины, которое присоединено к ранее открытому производству по аналогичному факту.

Похожая информация зарегистрирована в Валковском отделе полиции. На почту в Валках поступило большое количество посылок, в которых находились медикаменты. По полученной информации, данные посылки предназначены для пенсионеров и должны были распространяться во время избирательной кампании от одного из кандидатов в нардепы. Также открыто уголовное дело

Большинство других сообщений и обращений, поступивших в полицию, касались правил размещения агитационных материалов и проведения агитации.

Все заявления и обращения зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Отметим, с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 379 сообщений о нарушениях избирательного процесса. Кроме этого, следователями открыто 42 уголовных производства, а также составлено 10 админпротоколов.