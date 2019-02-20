На Харьковщине - очередные нарушения предвыборной агитации

20 февраля 2019 г. 12:43
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На Харьковщине выявили очередные нарушения предвыборной агитации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию об этом  поступили соответствующие заявления.

Так, 19 февраля следователем Богодуховского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В полицию обратился депутат Харьковского областного совета с сообщением о том, что 12 февраля на площади Соборности в Богодухове неизвестный мужчина на автомобиле «Газель» похитил одну из агитационных металлических конструкций одного из кандидатов на пост Президента Украины.

Также следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины по факту обращения доверенного лица одного из кандидатов на пост Президента Украины о том, что 13 февраля на площади Соборной в городе Богодухов неизвестные повредили агитационную палатку кандидата на пост Президента Украины.

По открытым производствам проводится досудебное расследование, сообщили в полиции.

Кроме того, в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Академика Павлова в Киевском районе Харькова билборда с агитацией одного из кандидатов в Президенты Украины, на котором отсутствуют данные о заказчике, тираж и ответственного за печать лицо.

Также в полицию поступило сообщение об отсутствии данных о заказчике, тираж и ответственного за печать лицо на билборде с агитацией кандидата в Президенты Украины на улице Академика Павлова в Московском районе Харькова.

Информация о событиях зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений районных отделов полиции. 

По выявленным фактам проводится проверка.

 

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