 

На Харьковщине полиция открыла 8 уголовных производств по нарушениям на выборах

22 июля 2019 г. 11:05
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На Харьковщине полиция продолжает обрабатывать обращения граждан по поводу возможных нарушений на выборах. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ночь на 22 июля в полицию поступило 38 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. 

Так, правоохранители зарегистрировали: 2 обращения по поводу проведения незаконной агитации; 4 - по конфликтам на избирательном участке; 11 – о заминировании и 21 другое сообщение.

Открыто 8 уголовных производств, из них одно - по ч.1 ст. 158-1, два - по ч.2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня), два - по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), одно - по ч. 1 ст. 186 (грабеж) и одно - по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), и одно - ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители составили 2 административных протокола по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Как отметили в полиции, правоохранители несут службу в усиленном режиме. Работает ситуационный центр, который осуществляет мониторинг оперативной обстановки. Проверка сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства продолжается.

 

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