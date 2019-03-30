На Харьковщине пытались подкупить избирателя: полиция открыла дело

30 марта 2019 г. 12:05
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29 марта двое 23-летних злоумышленников предлагали жителю поселка Васищево Харьковского района деньги в сумме 500 гривен за голос на выборах за определенного кандидата в Президенты Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

По данным полиции, с начала предвыборной кампании правоохранители зарегистрировали 160 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины».

По выявленным фактам нарушений открыты 19 уголовных производств, составлены 2 административных протокола.

 

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