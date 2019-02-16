На Харьковщине выявили очередные нарушения предвыборной агитации

16 февраля 2019 г. 10:55
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На Харьковщине в полицию поступили очередные заявления о нарушении предвыборной агитации в регионе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, житель Киевского района сообщил о бигборде с изображением кандидата в Президенты Украины по улице Леся Сердюка, который не содержит выходных данных.

Наблюдатель общественной организации «Опора» обнаружил на улицах Мира и Победы в поселке Краснокутск агитационные листовки кандидата на пост Президента Украины, которые также не содержали соответствующих исходных данных.

Житель Волчанска сообщил правоохранителям о неизвестных лицах, распространяющих информационные бюллетени, в которых не указаны реквизиты тиража и данные лиц, ответственных за выпуск.

Все сообщения зарегистрированы в полиции и на данный момент и проверяются.

По данным правоохранителей, всего в ходе избирательной кампании на Харьковщине зарегистрировано 70 заявлений о возможных нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины». 

Три из них проверяются в рамках уголовного производства.

 

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