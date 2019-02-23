На Харьковщине выявили очередные нарушения предвыборной агитации

На Харьковщине в полицию за сутки поступило два сообщения о нарушениях предвыборной агитации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 февраля в 16:58 в полицию обратился 18-летний парень и рассказал, что в Шевченковском районе Харькова он с 21-летним коллегой проводили агитационную деятельность в палатке кандидата в Президенты Украины.

Около 16:30 к ним подошел неизвестный мужчина и инициировал конфликт, затем правонарушитель перевернул палатку и разбросал агитационные материалы, забрал стол и стулом и уехал с места происшествия на грузовом автомобиле.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Второе нарушение было зарегистрировано в Дергачевском районе.

Как рассказал в полиции заявитель, в поселке Малая Даниловка неизвестная женщина препятствовала агитационной деятельности, устроив ссору через громкоговоритель, из которого звучала музыка.

Соответствующая информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.

С начала предвыборной компании на Харьковщине полиция зарегистрировала 84 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Правоохранители открыли 6 уголовных производств, составили 2 административных протокола.

По 32 заявлениям проведенная правоохранителями проверка нарушений законодательства не выявила.

По другим материалами полиция продолжает проверку информации.