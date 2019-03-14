Нарушения предвыборной агитации: женщина заявила о подкупе учителей в Харькове

14 марта 2019 г. 15:33
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 марта в полицию поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что учителям одной из школ Московского района администрация раздает деньги в сумме 2000 гривен. По мнению заявительницы, деньги раздаются с целью фальсификации выборов Президента Украины.

Также в полицию из прокуратуры поступило обращение общественной организации «Европейский Координационный совет» о том, что 18 января на улице Академика Павлова были обнаружены бигборды кандидата в президенты Украины, на котором отсутствует информация о заказчике и другие выходные данные.

Кроме того, в отдел полиции в метрополитене обратился харьковчанин. Он сообщил, что в вагоне электропоезда обнаружил наклеенные агитационные листки с изображением кандидата в Президенты Украины. Он считает, что это является нарушением действующего законодательства Украины.

Еще одно сообщение поступило правоохранителям от харьковчанки, представительницы «Гражданская сеть Опора». Женщина сообщила, что в пгт Песочин неизвестные установили билборд с агитацией на зарегистрированного кандидата в Президенты Украины. На носителе отсутствует информация о заказчике и другие исходные данные, которые требуются законом «О Выборы Президента Украины».

В полиции проинформировали, что все материалы зарегистрированы должным образом. По выявленным фактам проводятся проверки.

Всего с начала предвыборной кампании, по данным полиции, зарегистрировано 109 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Открыто 9 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. 

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