Избирателей Харьковщины зовут на проплаченный митинг

18 марта 2019 г. 11:15
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На Харьковщине продолжают фиксировать очередные нарушения предвыборного процесса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 марта в полицию обратился наблюдатель от «Гражданской сети« ОПОРА» и сообщил о том, что в сети Интернет неизвестный приглашает на митинг, за участие в котором гарантируется оплата в размере 150 гривен.

Также в Первомайском районе в полицию обратился местный житель, доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины. Он рассказал, что в помещении школы председатель избирательного участка отказал ему в регистрации в журнале посетителей и отказался называть дату следующего заседания УИК. Также во время разговора мужчина выражался нецензурной бранью в сторону заявителя.

Материалы правоохранители зарегистрировали должным образом. 

По данным фактам проводятся проверки.

 

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