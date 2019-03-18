Избирателей Харьковщины зовут на проплаченный митинг

На Харьковщине продолжают фиксировать очередные нарушения предвыборного процесса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 марта в полицию обратился наблюдатель от «Гражданской сети« ОПОРА» и сообщил о том, что в сети Интернет неизвестный приглашает на митинг, за участие в котором гарантируется оплата в размере 150 гривен.

Также в Первомайском районе в полицию обратился местный житель, доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины. Он рассказал, что в помещении школы председатель избирательного участка отказал ему в регистрации в журнале посетителей и отказался называть дату следующего заседания УИК. Также во время разговора мужчина выражался нецензурной бранью в сторону заявителя.

Материалы правоохранители зарегистрировали должным образом.

По данным фактам проводятся проверки.