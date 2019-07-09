На Харьковщине зарегистрированы очередные агитационные нарушения

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, за сутки полицейские зарегистрировали 19 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.

Соответствующие заявления и сообщения поступили в Киевский, Московский, Балаклейский, Великобурлукский, Первомайский, Лозовской и Харьковский отделы и отделения полиции.

В частности, 8 июля в Киевский отдел полиции обратился харьковчанин и сообщил о повреждении агитационной палатки на улице Натальи Ужвий. А 9 июля около 11:00 на улице Академика Павлова неизвестные повредили агитационную палатку депутата ВР Украины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Двое мужчин, которые распространяли агитационные листовки, сообщили, что к ним подошли четыре неизвестных парня и, не объясняя своих действий, отобрали листовки и порезали палатку. Затем скрылись в неизвестном направлении.

Также поступило обращение мужчины об обнаружении на улице Семиградской билборда, который содержит недостоверную и компрометирующую информацию относительно одной политической партии. А житель Лозовой сообщил о том, что неизвестный облил краской два бигборда с агитационными материалами кандидата в депутаты.

Кроме этого, в полицию поступили сообщения о факте возможной раздачи мороженого в Балаклейском районе, размещение агитационных материалов на деревьях и столбах в Великобурлукском районе и билбордов в Первомайском районе, и проведения агитационных мероприятий в Лозовском и Харьковском районах.

Все обращения и сообщения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных подразделений полиции. Проводятся проверки.

Отметим, с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 224 сообщение о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Следователями открыты 20 уголовных производств и составлено пять административных протоколов.