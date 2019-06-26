 

На округе в Харькове, где идет Грановский, от команды «Зе!» баллотируется блогер с гражданством Израиля

26 июня 2019 г. 15:00
Источник: Цензор.НЕТ
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Партия "Слуга народа" выставила на одном из центральных округов Харькова блогера из Запорожья Александра Куницкого. Это тот же 169-й мажоритарный округ, на котором баллотируется бывший соратник Порошенко Александр Грановский.

Куницкий имеет израильское гражданство, о чем свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, которые удалось получить Цензор.НЕТ.

В распоряжении журналистов оказалась предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества гражданина Израиля Александра Куницкого. 

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович, является: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

Журналисты обратились в МВД с просьбой подтвердить информацию.

Сам Куницкий отрицает гражданство Израиля.

В официальной биографии его как кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы в ВР 21 июля партия "Слуга народа" указала только, что "Куницкий Александр Олегович учился в Центре профессионального технического образования № 6 Запорожья по специальности «повар-кондитер», частный предприниматель руководитель общественной организации «Чистый Харьков», блогер".

По состоянию на 26 июня ЦИК не опубликовала данные Куницкого на сайте по 169-му округу - впрочем, ни по одному из округов Харькова от команды Зе до сих пор официально не представлены люди. В то же время уже размещены биографии и программы 11 кандидатов, в том числе Александра Грановского, Нины Баласанян, Никиты Соловьева, Александра Кирша и др.

 

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