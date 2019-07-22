Нарушения на выборах: почему наблюдатели "Опоры" назвали 169 округ самым проблемным в области?

Нарушений в день выборов и уже после завершения голосования, представители общественной сети "Опора" насчитали больше полутора сотни. Это не только Харьков, но и область. Часть из них уже проверена и нарушения не подтвердились. По поводу других наблюдатели обратились в полицию. Самым проблемным в Харькове, представители «Опоры» назвали 169 округ. Он охватывает Киевский район и часть Московского. Сообщений о возможных нарушениях на участках этого округа было больше. Среди них - информация о подкупе избирателей, ложные заминирования и незаконная агитация, в частности в общественном транспорте, где не убрали изображение кандидатов, приближенных к мэру города. Также, по словам наблюдателей, далеко не все участки Харькова были оборудованы для людей с особыми потребностями. Поэтому привлекали волонтеров. Однако, говорят представители «Опоры» они не только помогали пожилым людям, людям на колясках или с недостатками слуха и зрения попасть в помещение. Но и подсказывали в кабинках, как следует заполнять бюллетени, что является грубым нарушением тайны голосования

Николай Зинченко, глава общественной сети "Опора" в Харьковской области:

Міська рада замість того, щоб знайти зручні приміщення, направила туди людей, які мали б допомагати людям. Це не досить гарна практика. Тому що так названим волонтерам не можна було знаходитися у приміщеннях для голосування. Ці волонтери, знаходилися не те, що в приміщеннях дляг голосування, вони ще допомагали людям голосувати. Вони разом з виборцями заходили у кабінку.і допомагали ставити галочки.

В отличие от президентских выборов, когда наиболее распространенным нарушением было фотографирование бюллетеней, отмечают наблюдатели «Опоры», на парламентских - люди чаще повреждали бюллетени. Кроме того, на этот раз на 34 избирательных участках правоохранители искали взрывчатку, 14 из которых - в Киевском районе Харькова. На данный момент полицейские устанавливают, кто именно оставлял ложные сообщения о заминировании. Осмотр помещений кинологами, следователями и взрывотехниками не повлиял на ход голосования, отметили правоохранители.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Ми не припиняли роботу дільничних виборчих комісій за всіма 10 адресами, вони продовжили працювати в штатному режимі. Окрім однієї дільниці, де голова комісії проголосувала, зупинила на півгодини виборчий процес і тільки після того, як оглянули і склали протокол, вона продовжила голосування.

А уже после завершения голосования на Харьковщине правоохранители получили 38 сообщений о возможных нарушениях. Среди них - информация о незаконной агитации и конфликты на участках. Открыто 8 уголовных производств по разным статьям.