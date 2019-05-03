Официальные результаты выборов президента Украины опубликованы

В официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" в пятницу утром опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.

По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский, результаты которого ранее объявила Центральная избирательная комиссия.

Явка избирателей на повторные выборы(второй тур) 21 апреля, включая заграничный избирательный округ, составила 61,37%. Своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 840 граждан Украины, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 избирателей.

Согласно законодательству, победителем второго тура выборов президента Украины признается кандидат, набравший большее, чем его оппонент, количество голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Если же оба кандидата на пост главы государства набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

23 апреля Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов (от всех 199 окружных комиссий и загранокруг) сообщила, что во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541 тыс. 530 избирателей, за Петра Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан. Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

Согласно данным Центризбиркома Владимир Зеленский заручился большей поддержкой избирателей в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской, где Петр Порошенко набрал 62,79% голосов избирателей, тогда как за его оппонента проголосовали 34,49% украинцев.

На заграничном избирательном округе (101 участок в 72 странах, где проголосовали 59 тыс. 843 украинцев из 448 тыс. 896 внесенных в списки избирателей) большую поддержку получил пятый президент Украины. В целом по загранокругу за Петра Порошенко отдали свои голоса 54,73% (32 тыс. 749 граждан). Владимир Зеленский же заручился голосами 44,78% (26 тыс. 196 человек) проголосовавших в заграничном округе соответственно. Еще в трех государствах голоса принявших участие в голосовании распределились между кандидатами поровну.

По объявленным оценкам международных и украинских наблюдателей, обнародованным по итогам мониторинга избирательного процесса, повторные выборы президента Украины были свободными и конкурентными, а наличествующие нарушения не повлияют на итоги голосования.

Согласно законодательству, в течение 10 дней со дня голосования (т.е. до 1 мая включительно) ЦИК Украины должна установить результаты выборов президента Украины и составить соответствующий протокол.

30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства.

Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.

Согласно постановлению Верховной Рады от сентября 2005 года, день проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением украинского парламента по представлению председателя Верховной Рады. Время торжественного заседания, список гостей и другие организационные вопросы спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.