 

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ осудила нападения на общественную приемную Юрия Бойко в Харькове ®

10 июля 2019 г. 17:35

В ночь с 9 на 10 июля в Харькове было совершено нападение на общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Это уже третье нападение на приемную, которая открылась 26 июня.

Об этом сообщается в заявлении партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ»

«Также в Харькове продолжаются провокации против кандидатов-мажоритарщиков, баллотирующихся от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. По городу развешивают фейковые борды, ставят палатки с явно неправдивыми и клеветническими текстами в адрес кандидатов. При этом ни полиция, ни городская власть, невзирая на все поданные нами заявления о правонарушениях, никак не реагируют. Более того, размещение агитационных бордов нашей политсилы блокируется», – сообщают представители партии.

В этот раз злоумышленники облили стены красной краской, жгли фаеры и пытались пробить дверь, чтобы забросить в помещение бутылку с «коктейлем Молотова». На месте уже работают правоохранительные органы.

«Невзирая на то, что нападения являются однотипными, хулиганствующие молодчики до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности. Учитывая, что такая же ситуация происходит еще в трех крупных городах – Одессе, Днепре и Запорожье – вывод напрашивается один: против ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ и ее кандидатов запущена целенаправленная кампания по дискредитации. Но как бы ни «старались» наши оппоненты, избиратель точно знает, кто и зачем это делает. Люди поддерживают ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ, и рейтинг нашей партии ежедневно растет», – уверены в партии.

Члены ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ призывают своих противников проигрывать достойно.

«Всем нашим оппонентам заявляем – учитесь проигрывать достойно. Мы все равно победим, людей не обманешь!» – резюмируют в Харьковском представительстве партии.

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