Особенности голосования во втором туре в Харькове

На Харьковщине все избирательные участки во втором туре президентских выборов открылись своевременно. Для обеспечения охраны на участке получилось почти вдвое больше правоохранителей, в сравнении с первым туром - 9000 человек.

Избирательный участок на Данилевского, 36. Уже в первой половине дня явка здесь довольно высока:

Татьяна Печенежская, председатель УИК №157

Наша ДВК открылась вовремя, в 8 утра у нас уже пришли виборці, первый был мужчина у нас - как для почина, проголосовал и ушел, а потом уже потихоньку пошли люди. По предыдущему туру - пик будет с 11 до часу, или до полвторого, но если посмотреть на погоду - погода прекрасная еще будет, когда люди приедут с дач, это 100%, вот после 18 все в последнюю минуту прибегут голосовать

Люди на участке охотно делятся, за кого поставили галочку в бюллетене, говорят, что голосовали за мир и стабильность:

Юлия, избиратель

Хотелось бы, вот как мы потихоньку двигаемся вперед, чтобы так и двигались, и чтобы все было хорошо

Татьяна Растегаева плохо видит. Она - инвалид второй группы. Говорит, что голосует на каждых выборах, чтобы ее голос не был потерян. Она отмечает, что в этом году бюллетени удобнее тех, что печатались на прошлых выборах.

На этой УИК, которая расположена рядом с общежитием для слабовидящих, есть все условия для голосования - пандусы, кнопка для вызова, есть волонтеры, дежурят волонтеры, которые смогут помочь всем, кто имеет особые потребности, рассказывает руководитель УИК:

Татьяна Растегаева, харьковчанка

На бюлетені гарно напечатано. В окулярах можу побачити . В мене окуляри +10. Можу побачити прізвище кандидата. Можу поставити галочку.

Алла Нелюбова, председатель УИК

Поряд з нами знаходиться гуртожиток для незрячих. Це постійні наші виборці, які приходять в супроводі людини, яка може їм допомогти. Є спеціальна кабінка, саме для людей, які можуть сісти

Однако, по мнению общественного омбудсмена по правам избирателей Юрия Чумака, есть определенные нарекания в Харькове по доступности избирательных участков для различного рода маломобильных групп населения. Многие участки не оборудованы пандусами и кнопками вызова, из-за этого некоторые люди с особыми потребностями не смогли проголосовать, ведь участки расположены на втором этаже:

Юрий Чумак, общественный омбудсмен по защите изб. прав ОС «Опора» в Хар. области

Це фактично, якщо порахувати – це може бути до половини виборців, які приходять на дільнці – тому влаштовувати дільниці на дургому поверсі - це просто створювати штучні перешкоди для реалізації права голосу, і це питання треба піднімати вголос, і ми будемо вимагати і намагатися, щоб спільним зусиллями громадськості, влади це питання було вирішено до парламентських виборів , щоб ця ситуація покращилась

Второй тур голосования наблюдатели общественной сети "Опора" охарактеризовали, как спокойный - серьезных нарушений выявлено не было, да и само их количество снизилось по сравнению с первым туром. Накануне повторного голосования полиция достаточно активизировалась, отметили в Сопротивлении - и протоколы они составляли, и реакция на сообщение была более оперативной. Явка которую зафиксировали в Харькове, почти не отличалась от первого тура, - она ​​составила 64, 6%

Николай Зинченко, представитель сети «Опора»

Наші спостерігачі фіксували розміщення агітаційних матеріалів на просторах Харківської області. Їх було небагато. Також був зафіксований один випадок, з приводу чого ми звернулися до поліції – з порушенням оприлюднення громадської думки.

Стоит отметить, что критиковали представители "Опоры" и архаичную, по их мнению, систему формирования избирательных списков по прописке. Ведь госреестр фиксировал огромные очереди избирателей, которые хотели изменить место регистрации, чтобы проголосовать. Надо менять законодательство и дать возможность избирателям подавать свои заявки онлайн о временном изменении места голосования.

Закон об этом уже в парламенте, но успеют ли депутаты его проголосовать до парламентских выборов - это большой вопрос, отметил Юрий Чумак.