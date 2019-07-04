Отрыв "Слуги народа" от "Оппозиционной платформы - За жизнь" сокращается - данные опроса®

Лидерами парламентской гонки являются партии "Слуга народа" и "Оппозиционная Платформа – За Жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного с 24 июня по 1 июля 2019 года Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

Согласно результатам опроса, за партию "Слуга народа" готовы отдать голоса 39,3% тех, кто определился со своим выбором.

Ранее стали известны данные соцопроса группы "Рейтинг", согласно которым чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко – его назвали 13% украинцев.

Также в тройку лидеров входят Юлия Тимошенко (11%) и Владимир Гройсман (10%).

Социсследование проводилось среди жителей Украины старше 18 лет. В опросе приняли участие 6 тысяч человек.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,3%.