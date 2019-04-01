Нарушения на выборах: на Харьковщине открыто еще одно уголовное дело

В ночь на 1 апреля в полицию поступило 8 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По факту незаконного использования избирательных бюллетеней Новобаварским отделом полиции Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины: как оказывалось на избирательном участке, бюллетень ранее получил другой человек - напротив фамилии избирателя стоит уже подпись.

Ранее по аналогичным нарушениям полицией были открыты два производства.

По состоянию на 11-00 в ОИК продолжают поступать избирательные протоколы и бюллетени. Полицейские, несущие службу в усиленном режиме, обеспечивают безопасность во время транспортировки избирательной документации. Фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Работает ситуационный центр, который осуществляет мониторинг оперативной обстановки.

По всем сообщениям проводятся проверки.