Подкуп избирателей и незаконная агитация: предвыборные нарушения в Харькове

17 марта 2019 г. 15:40
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В полицию 15 марта обратился студент одного из харьковских вузов с заявлением о том, что в общежитии он обнаружил объявление о работе в день выборов. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в объявлении, по словам заявителя, содержалась ссылка на один из мессенджеров, где может быть предложено предоставление неправомерной выгоды за совершение любых действий, связанных с реализацией избирательного права. 

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в полицию позвонил 47-летний харьковчанин. Он рассказал, что на проспекте Победы неизвестные предлагают голосовать за кандидата в Президенты Украины.     

Кроме того, в полицию обратился официальный наблюдатель на выборах президента Украины. 

По словам заявителя, на улице Гвардейцев-Широнинцев размещен баннер с вероятно, политическим содержанием, на котором отсутствуют данные о заказчике, а также тираж.

15 марта волонтер предвыборного штаба кандидата в Президенты Украины заявил в полицию о том, что на станции метро «Исторический музей» неизвестные проводят социологический опрос граждан о преимуществах населения среди кандидатов в Президенты Украины.

На столбах по улице Горького в городе Красноград наблюдатель Гражданской сети Опора обнаружил агитационные листовки без выходных данных.

Все материалы зарегистрированы правоохранителями должным образом. 

По всем зарегистрированным фактам полиция ведет проверки. 

 

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