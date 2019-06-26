Попытка снять Юрия Бойко с выборов закончилась провалом – суд отклонил иск®

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска о снятии с парламентских выборов сооснователя политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Юрия Бойко. Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

Еще до начала заседания было понятно, что данный иск носит заказной характер и направлен исключительно на попытку помешать участию самой рейтинговой оппозиционной партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» и ее основателя Юрия Бойко во внеочередных парламентских выборах.

«Женщина из Одессы требовала признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем другой партии и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины», – пояснил юрист Александр Пузанов.

Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для удовлетворения иска не было.

«Иск абсолютно безосновательный. Юрий Бойко, согласно всем государственным реестрам, является Сопредседателем партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ». Эти данные достоверные, соответственно, у ЦИК были все законные основания, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата в народные депутаты», – подчеркнул Пузанов.

Народный депутат от «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» и судья Конституционного Суда с 1996 по 2005 годы Василий Нимченко назвал действия против Юрия Бойко правовым нигилизмом и политическим шулерством, который они используют в качестве мести и в сговоре с Петром Порошенко.

«Ни старой власти, ни уже новой не дает покоя уверенная позиция нашей политической силы. Идет тихое скатывание уже не к политической, а к правовой проституции. Но у них ничего не выйдет, потому что люди знают и понимают, кто за этим стоит, и 21 июля они сделают свой выбор», – подчеркнул Василий Нимченко.

В партии не исключили появления еще какого-нибудь решения сельского суда о том, что Бойко по-прежнему является членом другой политсилы, но относятся к этому спокойно.

«Мы к этому относимся спокойно, потому что все эти попытки обречены на провал. Мы будем защищать Юрия Бойко, правда и справедливость на нашей стороне, поэтому убежден, что как мы победили сегодня, так победим и во всех остальных процессах, которые, возможно, появятся», — сказал Александр Пузанов.

Напомним, что согласно последнему соцопросу, проведенному Социологической группой «Рейтинг», из тех, кто уже определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки. На первом месте с результатом 45,3% «Слуга народа», третью позицию занимает «Голос» – 8,4%, у «Европейской Солидарности» – 7,2%, замыкает пятерку «Батькивщина», её готовы поддержать 7% респондентов. «Сила и честь» не преодолевает пятипроцентный барьер – у неё 3,4%.