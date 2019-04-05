Порошенко и Зеленский сдали анализы перед дебатами (видео)

05 апреля 2019 г. 10:57
Источник: Народная правда
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Сегодня, 5 апреля, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, как и было оговорено ранее, сдали анализы на наркотики и алкоголь. В сети опубликовали видео процедур.

Так, действующий президент приехал на стадион «Олимпийский», а Владимир Зеленский выбрал частную лабораторию.

По словам представителя штаба Зеленского, его кандидат выбрал именно эту лабораторию, потому, что учреждения, контролируемые государством, могут быть ангажированными. По этой причине Зеленский, якобы отказался и сдавать анализы и в медпункте «Олимпийского».

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