Предвыборная кампания: полиция открыла 13 уголовных дел

21 марта 2019 г. 16:51

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, 20 марта в Основянский отдел полиции поступили материалы по обращению председателя Гражданской сети «ОПОРА», который сообщил, что на бигборде с предвыборной агитацией за кандидата в Президенты Украины по улице Нетеченской отсутствуют данные о заказчике, тираже и ответственном за печать.

В тот же день в Чугуевский отдел полиции поступили материалы по сообщению представителей Всеукраинской общественной организации "Общественный совет" о том, что на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи Чугуеве на баннере с предвыборной агитацией за кандидата в Президенты Украины также отсутствуют выходные данные.

Кроме того, правоохранители проводят проверку по факту обнаружения в сети Интернет информации об очередях переселенцев из временно оккупированных территорий Украины в Шевченковском районе города, которые хотят зарегистрироваться в Государственном реестре избирателей.

Информация о событиях внесена в Журналов единого учета заявлений и сообщений районных отделов полиции. Проводятся проверки.

Стоит также отметить, что с момента начала предвыборной агитации открыто 13 уголовных дел и составлено 2 административных протокола. По 86 заявлениям во время проверок нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.