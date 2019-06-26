 

Предвыборные нарушения на Харьковщине: в полицию поступило 12 сообщений

26 июня 2019 г. 11:35
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В полицию за сутки 12 сообщений о нарушении на Харьковщине избирательного законодательства Украины. 

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, в основном заявители сообщали о нарушении правил размещения агитационной предвыборной информации.

Так, в полицию поступили обращения от наблюдателей организации «Гражданская сеть ОПОРА» о том, что на улицах Сумской, Героев Труда, Академика Павлова, Ярослава Мудрого, Суздальские ряды, Большая Панасовская, на двух остановках общественного транспорта и площади Привокзальной были обнаружены агитационные билборды и ситилайты политических партий, на которых отсутствуют сведения о заказчике, а также об организации, осуществившей печать, сведения о тираже и информация о лицах, ответственных за выпуск, а также другие исходные данные.

Также в полицию обратились наблюдатели организации «Гражданская сеть ОПОРА» и сообщили о том, что на площади Центральной в Купянске размещены агитационные материалы политической партии, а на площади Стадионной неизвестные установили агитационную палатку.

Все обращения зарегистрированы в журнале единого учета районных отделов полиции. Продолжаются проверки изложенной в заявлениях информации.

По данным полиции, с начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 64 сообщение о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». 

Открыто одно уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.  

 

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