Любитель путешествий в РФ Куницкий продолжает цинично и откровенно врать — нардеп Денисенко

Бывший кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Куницкий продолжает цинично и откровенно врать ЦИК, избирателям и суду.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Денисенко.

«Еще вчера я считал, что мой гештальт с Куницким наконец закрыт, а уже сегодня мне стало известно, что любитель еженедельных поездок в Мордор Куницкий продолжает цинично и откровенно врать в глаза ЦИК, избирателям и суду. Потому что надеется, что покровители из РФ помогут ему восстановиться в избирательной гонке. Лживый цинизм субъекта зашкаливает. Сначала он отпирается от гражданства Израиля — приперли к стенке — признался, что таки есть! Потом доказывал и он, и представитель Слуги народа, что его отсутствие 264 дня в Украине обосновано исключительно (!!!) служебными командировками. Даже справки нарисовал, как мы уже знаем. А теперь! Внимание! После того, как ЦИК отменила его регистрацию, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней! А значит, по его мнению, все теперь точно в порядке и он не нарушил избирательное законодательство — несмотря на то, что он дважды предоставляет различные обоснования», — написал нардеп.

Денисенко отмечает, что ложь Куницкого стала тотальной, и последняя ее часть отрицает первую.

«Человек присягал на верность другой стране, а затем легко якобы отказался от ее гражданства, потом отсиживался за рубежом, чтобы не быть призванным в украинскую армию, когда шла активная фаза войны, а затем по несколько раз в месяц путешествует в страну агрессор. Лично я не верю, что такой преданный слуга нескольких народов одумается и перестанет нагло лезть в парламент. А вот на месте избирателей и судей я бы задумался — кто знает, что может еще выплыть в деле Куницкого», — отметил Денисенко.

Нардеп опубликовал сканы иска Куницкого в суд, в котором он просит восстановить его в кКуницкий ачестве кандидата в депутаты Верховной Рады, а также полную фотокопию его израильского паспорта.

Напомним, 6 июля подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Центральная избирательная комиссия 11 июля отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александра Куницкого.