Протокол в сейфе: под Харьковом выявили предвыборные нарушения

17 марта 2019 г. 11:05
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В полицию обратился представитель от кандидата на пост Президента с заявлением о нарушениях предвыборного процесса.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявитель сообщил, что на информационной доске окружной избирательной комиссии в Золочеве отсутствует протокол заседания ОИК, который должен находиться в свободном доступе.

По словам членов ОИК, протокол заседания в настоящее время лежит в сейфе, ключи от которого находятся у председателя, и заявитель сможет ознакомиться с протоколом по возвращении председателя комиссии.

Информация зарегистрирована в Журнал заявлений и сообщений Золочевского отдела полиции. 

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

По данным полиции, с начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 116 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Открыто 11 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.  

 

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