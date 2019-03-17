Протокол в сейфе: под Харьковом выявили предвыборные нарушения

В полицию обратился представитель от кандидата на пост Президента с заявлением о нарушениях предвыборного процесса.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявитель сообщил, что на информационной доске окружной избирательной комиссии в Золочеве отсутствует протокол заседания ОИК, который должен находиться в свободном доступе.

По словам членов ОИК, протокол заседания в настоящее время лежит в сейфе, ключи от которого находятся у председателя, и заявитель сможет ознакомиться с протоколом по возвращении председателя комиссии.

Информация зарегистрирована в Журнал заявлений и сообщений Золочевского отдела полиции.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

По данным полиции, с начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 116 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Открыто 11 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.