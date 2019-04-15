Провокационные билборды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

Провокационная наружная реклама в стилистике предвыборной агитации штаба президента Украины Петра Порошенко размещена с нарушением законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его информации, по предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства, поскольку она не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов.

По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлены размещения политической рекламы следующего содержания.

"Согласно ч.2 ст.212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.

По его словам, сами билборды коммунальные службы снимут.