С 15 июля полицейские начинают работу в усиленном режиме - ГУНП

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители будут обеспечивать безопасность во время проведения парламентских выборов.

Так, с момента завоза избирательной документации каждый участок берется под охрану полиции.

Всего безопасность будут обеспечивать 5500 сотрудников харьковской полиции и 1700 сотрудников из числа межрегиональных подразделений полиции, Управление патрульной полиции, ГСЧС, ГМС, пограничников и курсантов университета МВД.

По данным правоохранителей, с 15 июля все полицейские будут работать в усиленном режиме.