 

С 15 июля полицейские начинают работу в усиленном режиме - ГУНП

10 июля 2019 г. 11:12
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  правоохранители будут обеспечивать безопасность во время проведения парламентских выборов.

Так, с момента завоза избирательной документации каждый участок берется под охрану полиции.

Всего безопасность будут обеспечивать 5500 сотрудников харьковской полиции и 1700 сотрудников из числа межрегиональных подразделений полиции, Управление патрульной полиции, ГСЧС, ГМС, пограничников и курсантов университета МВД.

По данным правоохранителей, с  15 июля все полицейские будут работать в усиленном режиме. 

 

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