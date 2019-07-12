 

С выборов сняли "слугу народа" с двойным гражданством ☑

12 июля 2019 г. 13:15
Источник: Украинская правда
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Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" выставила на одном из центральных округов Харькова Александра Куницкого, который  имеет израильское гражданство, о чем свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык. Сам Куницкий  отрицает гражданство Израиля.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Соответствующее решение ЦИК принял на своем заседании в четверг.

В действиях кандидата заметили нарушение, которое мешает ему баллотироваться. А именно - он не проживал на территории Украины последние 5 лет.

В комиссии рассказали, что к ним поступила жалоба от другого кандидата в депутаты в округе Куницкого №169 Олега Петриченко, в которой тот просил отменить регистрацию конкурента, поскольку он прекратил гражданство Украины.

ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года). Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил. В частности, утверждал кандидат, в командировках он выполнял редакционные задания "1+1 продакшн".

"Таким образом, Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорят в ЦИК.

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