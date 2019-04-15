Сегодня – последний день регистрации избирателей

Сегодня - последний день, когда в отделе ведения реестра избирателей по месту жительства можно внести себя в списки или изменить место голосования на второй тур выборов.

Именно это попыталась сделать семья Евгении Рыбаковой. Сына и мужа Евгении не было в списках в первом туре, поэтому они надеялись попасть хотя бы во второй.

Евгения Рыбакова, избиратель



Мой сын взял те же документы, которые необходимы были, и пошел себя зарегистрировать на второй тур голосования. В пятницу он не успел зарегистрироваться, в понедельник, сегодня утром, он пришел в 10 утра, в Шевченковский район, в отдел по работе с избирателями, и ему сказали - "До свидания, хлопчик, ты уже опоздал". Твои возможности мы не можем реализовать, мы тебя не внесем ни в какие списки



В самой Шевченковской администрации полно людей - очередь тянется от двери отдела ведения реестра к лестнице вниз.

Яна Филощинская, переселенка из Донбасса, как раз только получила разрешение голосовать не по месту регистрации. Говорит, что для нее получения справки заняло два дня - в пятницу она написала заявление, а сегодня отстояла очередь, чтобы отдать его.

Яна Филощинская, переселенка из Донбасса



С 11 и до перерыва пришлось уделить этому время, это при том, что я уже написала заявление, то есть мне не нужно было в кабинете его писать, то есть я просто дала заявление и вышла, а большинство людей писали его непосредственно в кабинете.



Ответ на то, почему кому-то можно сегодня получить разрешение, а кому-то - нет, могли бы дать в самом отделе регистрации избирателей. Но он встречает людей табличкой "Отдел с ограниченным доступом" и крайне неприветливо.



- Выходите отсюда. Я сейчас остановлю прием. Выходите отсюда. - А як вас звати хоча б? - Выйдите отсюда, пожалуйста.



В Московском районе, который самый большой в Харькове, журналистов в отдел все-таки пускают - но без камеры. И здесь так же - самый популярный вопрос за сегодня - "Кто последний в очереди, чтобы получить открепительный талон?". Очередь также есть, но она очень быстро движется. Как сообщают сотрудницы реестра, они работают до 18 часов, а затем дорабатывают с документами. По личным ощущениям, которыми поделились работницы регистра - людей, которые пришли менять регистрацию столько же, сколько и в первом туре голосования. Среди тех, кто ждет, в основном молодые люди.

Дарина, избиратель



Прошлый раз я потратила час, я написала заявление у девочек, все достаточно организовано быстро, а сегодня полчаса уже нахожусь и жду, чтобы забрать разрешение



Кирилл, избиратель



Ну вот, стою минут 15-20, ходил, ксерил паспорт и заполнял заявление, почему ждать, потому что хочу проголосовать. - Вы делали и в первом туре? - Нет, честно, предпочел семью и детей, не успел проголосовать. - Почему решили во втором? - Я каждые выборы голосую, за первый тур неспокойная душа



По последним данным, Харьков занимает второе место по Украине по количеству желающих проголосовать не по домашнему адресу. Первое - у Киева, третье - у Одессы.