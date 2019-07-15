Технологии будущего

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15 июля 2019 г. 17:07
Автор: Виталий Лабскир
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На Салтовке состоялся мастер-класс по робототехнике. Все о создании роботов и управления ими могли узнать не только взрослые, но и дети.

Освоение новых технологий, трехмерные рисунки и управление летающими беспилотниками. Это список задач для детей и подростков, которые на выходные пришли с родителями в ТРЦ Караван.

Михаил, 11 лет:

- Мы делали роботов и потом ими управляли. Довольно таки прикольно.
- Что у тебя получилось?
- Более-менее получилось сделать роботов. Потом они чуть не подключались и потом я не своим роботом управлял.

Наталья, домохозяйка:

C большим удовольствием привела ребенка. Получаю просто огромаднейшее удовольствие, потому что получает огромаднейшее удовольствие ребенок.

Мастер-классы, организованные при поддержке салтовской Зе! Команды, позволили подрастающему поколению познакомиться с технологиями будущего.

Андрей Одарченко, представитель Зе! Команды (Салтовка):

Технологии меняют нашу жизнь. 20 лет назад буквально у нас стоял дисковый телефон, а сейчас мы носим в кармане целый компьютер. Технологии все время развиваются, а наш парламент стоит на месте и ничего не делает, чтобы наша молодежь развивалась. У нас очень много прекрасных, компетентных молодых людей, которые могли бы сделать технологический прорыв. Но, к сожалению, у них нет этой возможности. Поэтому, я думаю, 21 числа наши украинцы, наши салтовчане, харьковчане дадут оценку этой власти.

Доктор технических наук Андрей Одарченко считает, Украина имеет все шансы на научно-технический прорыв. Но его будет трудно достичь, если Украиной и в дальнейшем будут управлять коррупционеры, настаивает представитель Зе! Команды.
 

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