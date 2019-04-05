"Традиция и порядок" остановила беспредел на выбораx

31.03.2019 года во время выборов на участке № 631232, который находится в городе Харькове по адресу ул. Свободы 19/21 активистами ОО "Традиция и порядок" были выявлены нарушения тайны голосования. Мужчина, который представился Богданом, сфотографировал свой бюллетень, что увидел официальный наблюдатель. Председатель УИК отпустил нарушителя после того, как правонарушитель удалил фотографию с телефона со словами: "А как мы докажем?"

Активисты попросили нарушителя дождаться приезда полиции на что тот дал добровольное согласие. Перед прибытием на участок правоохранителей на помощь нарушителю приехали шестеро неизвестных лиц, сначала представились юристами округа, но никак не могли засвидетельствовать собственные полномочия, угрожали составлением заявлений на активистов, отказались помочь Дмитрию, официальному наблюдателю, составить акт о нарушении на председателя УИК.

Прибыв на участок полиция отказалась удовлетворить просьбу активистов и предоставить им бланк для заявления, послав их в ближайший магазин за листом и ручкой. Обеспечить законность они не смогли. Также полиция проигнорировала нападение на активиста Семена Соху, который произошел при них и свидетелях, что зафиксировано на камеру.

Активисты написали заявление на правонарушителя Богдана, на «юриста» (за нападение), жалобу на бездействие полиции и составили акт о нарушении на председателя УИК. Правоохранители изъяли у нарушителя телефон для проведения следственных действий .