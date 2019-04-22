Украина выбрала Президента: как проголосовала Харьковская область

Активная молодежь стала одним из главных признаков нынешних выборов президента, отличающим их от голосования 14-го года. Это также могло повлиять на высокую явку в первом и втором турах, подчеркивают политологи и социологи. Харьковчане от 18 до 35 лет отмечали, что в будущем хотят, чтобы президент придерживался европейского курса Украины, прислушивался к общественным активистам и поддерживал борьбу с коррупцией.

Антон, харьковчанин:

Я считаю, что каждый гражданин должен сделать выбор. Плюс это убережет нас от фальсификаций. Все должны голосовать. Президент, должен быть честным.

Никита, харьковчанин:

У меня здесь весь быт, вся семья и я не хочу отсюда уезжать, потому что –то может пойти не так. Хочу здесь жить, хочу увлекаться историей. От президента хочу, чтобы он слышал активистов. Люди, которые не пропустят детали никакой, это активисты.

Артем, харьковчанин:

Конечно, сразу все не будет, постепенно настроится экономика страны, пенсии. Я считаю, что должен прийти каждый сюда, чтоб отстоять свою позицию.

По данным ЦИК, уже обработано 99 процентов протоколов. Побеждает шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 73 процента голосов в Украине. Показатель второго кандидата - действующего Президента Петра Порошенко - 24, 44. Лидирует Зеленский почти во всех областях, кроме одной - Львовской. Мощную поддержку актер получил в Харьковской области - больше, чем 86 процентов. У Порошенко - только 11 %. Такие результаты, по мнению политологов, были ожидаемыми. Украина, как и любая европейская страна, подчеркивают эксперты, за годы независимости постоянно страдала от неактивной молодежи, которая не принимала участие в политической жизни. На этот раз ситуация изменилась. По мнению политологов, это связано с мощной кампанией одного из кандидатов в социальных сетях, направленной именно на аудиторию до 30-35 лет. Кроме того, Зеленский получил существенное количество голосов среди тех, кто выступал против людей, пришедших к власти после Революции Достоинства.

Юлия Биденко, политолог:

Абсолютна більшість українських громадян, що взяла участь у другому турі. Вони голосували проти Порошенка, за Володимира Зеленського і, дійсно, мотивація голосувати проти системи, що склалася за останні 5 років. Вона була привелюючою.

Окончательные результаты голосования украинцев в Центральной избирательной комиссии должны обнародовать до 1 мая.