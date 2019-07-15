 

В Балаклее от имени кандидата раздавали продуктовые наборы

15 июля 2019 г. 13:50

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за минувшие сутки полицейские зарегистрировали 3 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Соответствующие заявления поступили в Балаклейский, Красноградский и Чугуевский отделы полиции.

Так, 14 июля в Балаклейский ОП поступило сообщение о том, что в Балаклее неизвестные проводят предвыборную агитацию от имени кандидата в депутаты ВР Украины и раздают продуктовые наборы.

В Красноградский отдел полиции обратился наблюдатель Гражданской сети «ОПОРА», который сообщил, что обнаружил приклеенный на столбе электроснабжения агитационный плакат. По его мнению, это является нарушением действующего избирательного законодательства и нарушением благоустройства города.

Житель Чугуева обратился в полицию с сообщением, что во время проведения концерта обнаружил агитационный плакат за кандидата в депутаты ВР Украины, на котором отсутствуют выходные данные о печати.

Все заявления и обращения зарегистрированы в журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Отметим, всего с начала предвыборной кампании полицией области зарегистрировано 319 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

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