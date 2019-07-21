 

В Балаклейском районе неизвестный украл у наблюдателя видеорегистратор

21 июля 2019 г. 15:43

Полицией зарегистрировано 5 сообщений о нарушениях в списках избирателей; 28 о проведение незаконной агитации, 4 о порче бюллетней и 16 других нарушений. 

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на улице Гвардейцев Широнинцев на избирательном участке в школе мужчина разорвал бюллетень. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. 

 В Купянском районе возле избирательного участка обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Обзор обнаруженного предмета правоохранители провели на месте, с учетом безопасности окружающих. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась,  работа избирательного участка не останавливалась. Позже появился и сам владелец сумки.

 В Балаклейский ОП поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выхватил у наблюдателя избирательного участка видеорегистратор и скрылся  На месте работает следственно-оперативная группа.

Информацию внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 

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