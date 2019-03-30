"День тишины" в Украине: какие предвыборные нарушения выявили на Харьковщине

В «день тишины» на Харьковщине полиция зарегистрировала 17 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 фактов были связаны с незаконной агитацией, 3 - с выявлением нарушений в работе избирательных участков, один раз правоохранители зафиксировали распитие спиртных напитков на избирательном участке и 4 других факта нарушения закона «О выборах президента в Украине».

Так, в Чугуевском районе правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.212-14 КоАП (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) в отношении директора магазина, который не снял со стены агитационную листовку кандидата в президенты Украины.

В Новобаварском районе в полицию обратился председатель участковой избирательной комиссии с сообщением о том, что около 12-30 на избирательном участке возник конфликт с охранником помещения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицейские составили протокол по ст.179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сообщения о бигбордах агитационного характера, которые не были убраны в отведенный по закону срок, поступали в Шевченковский, Новобаварский, Московский, Немышлянский отделы полиции Харькова, а также в Лозовской и Дергачевский ОП Харьковской области.

Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о нарушениях в работе избирательных участков. Так, по словам наблюдателя, на одном из участков в Изюме Харьковской области он обнаружил отсутствие графика дежурств и утвержденного списка избирательной комиссии.

В Харьковском районе в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что на ее адрес поступило приглашение на выборы на неизвестное лицо.

Все обращения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По каждому факту проводится тщательная проверка.

Харьковская полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка во время избирательного процесса привлечены более 3,8 тысячи полицейских.

Как отметили в полиции, Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все сообщения, которые поступают на линию 102, а также оказываются в открытых источниках.