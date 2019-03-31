В день выборов на Харьковщине два избирательных участка открылись с задержкой

31 марта 2019 г. 9:00
128 просмотров

С незначительным задержанием открылись два участка, расположенные в Немышлянском районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Напомним, что на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД.

Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Кроме обеспечения общественного порядка, полиция охраняет избирательные бюллетени и другую избирательную документацию в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.