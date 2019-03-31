В день выборов на Харьковщине два избирательных участка открылись с задержкой

С незначительным задержанием открылись два участка, расположенные в Немышлянском районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Напомним, что на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД.

Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Кроме обеспечения общественного порядка, полиция охраняет избирательные бюллетени и другую избирательную документацию в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.